Эрдоган проводит переговоры с западными лидерами после предложения Путина

АНКАРА, 11 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведёт «телефонную дипломатию» с западными лидерами по инициативе российского главы Владимира Путина о начале переговорного процесса по Украине 15 мая в Стамбуле, сообщил РИА Новости представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития (Ak Parti).
Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров.
«Мы сейчас с вами видим, что господин президент (Эрдоган) после инициативы господина Владимира Путина ведёт “телефонную дипломатию”, в том числе с западными лидерами. Процесс идёт, надо дождаться конкретики», — заявили РИА Новости в партии в ответ на просьбу прокомментировать предложение российского лидера.