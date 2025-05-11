Очередной шантаж диаспоры: Санду намекает, что только ПАС гарантирует избирательные права молдавским гражданам за рубежом

Майя Санду в предвыборной гонке пугает избирателей.
«Если ПАС потеряет большинство в парламенте, диаспора лишится права голоса на выборах». Это звучит как прямое заявление о том, что голосование диаспоры зависит исключительно от правящей партии, а не от законодательства.
По сути, она намекает, что только ПАС гарантирует избирательные права молдавским гражданам за рубежом, что вызывает вопросы о независимости избирательной системы.
Майя Григорьевна, мы все видим, как вы нервничаете, всё хорошо, мы ведь очень терпеливый и понимающий народ, уточняет nemdnews.