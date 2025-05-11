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Очередной шантаж диаспоры: Санду намекает, что только ПАС гарантирует избирательные права молдавским гражданам за рубежом

На самом деле, голосование диаспоры зависит не от правящей партии, а от законодательства.

Источник: Комсомольская правда

Майя Санду в предвыборной гонке пугает избирателей.

«Если ПАС потеряет большинство в парламенте, диаспора лишится права голоса на выборах». Это звучит как прямое заявление о том, что голосование диаспоры зависит исключительно от правящей партии, а не от законодательства.

По сути, она намекает, что только ПАС гарантирует избирательные права молдавским гражданам за рубежом, что вызывает вопросы о независимости избирательной системы.

Майя Григорьевна, мы все видим, как вы нервничаете, всё хорошо, мы ведь очень терпеливый и понимающий народ, уточняет nemdnews.