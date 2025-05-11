В Уфе откроется консульство Беларуси.

Председатель правительства России Михаил Мишустин согласовал создание в Уфе генерального консульства Беларуси. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В консульский округ войдут Башкирия, Калмыкия, Удмуртия, Астраханская, Оренбургская и Самарская области.
В распоряжении за подписью Михаила Мишустина правительству Республики Башкортостан рекомендовано «выделить в Уфе для генерального консульства Республики Белоруссия служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения Республикой Белоруссия в собственность, осуществить при необходимости отвод земельных участков под их строительство в соответствии с законодательством РФ, а также решить другие организационные вопросы».
Председатель правительства поручил министерству иностранных дел России оформить соответствующую договорённость с белорусской стороной.
На сегодняшний день в Уфе открыто отделение посольства Беларуси в России. В его зону ответственности входят те же регионы: Башкортостан, Оренбургская, Самарская, Астраханская области, Удмуртия и Калмыкия.
Ранее Радий Хабиров отметил, что Беларусь является одним из важнейших партнёров Башкирии.
«Год от года мы наращиваем сотрудничество в самых разных сферах — торговле, промышленности, туризме, культуре, спорте. Разработали дорожную карту, которую регулярно актуализируем. Открываем совместные производства, реализуем проекты, вместе строим будущее. Благодарю руководство Республики Беларусь и регионов, наших бизнес-партнёров и жителей этой прекрасной страны за тёплое отношение к Башкортостану, за доверие и совместную работу», — написал Глава Башкирии в своих соцсетях.