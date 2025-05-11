В Уфе откроется консульство Беларуси.

В распоряжении за подписью Михаила Мишустина правительству Республики Башкортостан рекомендовано «выделить в Уфе для генерального консульства Республики Белоруссия служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения Республикой Белоруссия в собственность, осуществить при необходимости отвод земельных участков под их строительство в соответствии с законодательством РФ, а также решить другие организационные вопросы».