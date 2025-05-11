Мадуро поддержал инициативу Путина о мирных переговорах по Украине в Стамбуле

Мадуро отметил, что, будучи в Санкт-Петербурге, смотрел выступление российского лидера, который защищает интересы своей Родины.
«Мы выражаем полную поддержку народа Венесуэлы. Я уверен, что так же думает большая часть стран и правительств Латинской Америки и Карибского бассейна», — подчеркнул он.
Мадуро заявил, что достижение справедливого мира возможно лишь путем прямого диалога между Россией и Украиной без какого-либо вмешательства.
«Выражаю полную поддержку президенту Владимиру Путину, поддержку России», — отметил Мадуро.
Напомним, венесуэльский лидер прибыл в Россию для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее президент России Владимир Путин пригласил украинскую сторону возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры без предварительных условий. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал эту инициативу реальным намерением найти мирное решение.