Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госсекретарь США посетит Турцию 14−16 мая

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио посетит Турцию 14—16 мая, в эти же дни руководство РФ предложило Киеву переговоры в Стамбуле.

Источник: AP 2024

«Госсекретарь Рубио отправится в Анталию, Турция, 14—16 мая, для участия в неформальной министерской встрече НАТО, чтобы обсудить приоритеты безопасности Альянса», — говорится в сообщении госдепа.

Украинское урегулирование в ведомстве назвали одной из тем предстоящей встречи.

В воскресенье президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил властям в Киеве, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры — без всяких предварительных условий. Впоследствии турецкий президент поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку. Владимир Зеленский, в свою очередь, сказал, что Украина готова встретиться, но при этом выдвинул условия, что Россия должна прекратить огонь уже с 12 мая.