169 матросов вступили в ряды ВМС Казахстана

«Военная присяга — это не просто слова, это путь к ответственности и боевому мужеству. Желаю вам смелости и стойкости в защите морских рубежей нашей страны. Уверен, что вы оправдаете доверие народа с честью» Главнокомандующий Военно-морскими силами РК вице-адмирал Серик Бурамбаев.