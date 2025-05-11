169 матросов вступили в ряды ВМС Казахстана

В морской столице состоялась торжественная церемония принятия Военной присяги, передает DKnews.kz.
Для 169 молодых матросов Военно-морских сил ритуал стал значимым событием в жизни новобранцев, символом их готовности служить Родине и защищать ее морские рубежи.
Торжественное мероприятие началось с возложения цветов к монументу Вечного огня. Участники церемонии почтили память павших героев минутой молчания, отдав дань уважения их подвигу.
В мероприятии приняли участие главнокомандующий Военно-морскими силами РК вице-адмирал Серик Бурамбаев, аким города Актау Абылкаир Байпаков, ветераны, представители общественных организаций, председатель комитета солдатских матерей «Материнские сердца» по городу Актау и Мангистауской области Гульмира Жанысбаева, а также родители.
«Военная присяга — это не просто слова, это путь к ответственности и боевому мужеству. Желаю вам смелости и стойкости в защите морских рубежей нашей страны. Уверен, что вы оправдаете доверие народа с честью» Главнокомандующий Военно-морскими силами РК вице-адмирал Серик Бурамбаев.
Праздничную атмосферу мероприятия создали оркестр Военно-морских сил, исполнивший патриотические произведения, а также концертная программа, подготовленная самими матросами.
Особое впечатление на гостей произвели показательные выступления — строевое дефиле с оружием и элементы рукопашного боя.
«Ваши успехи — большая радость для родителей. Пусть ваш путь по защите Родины будет благословенным, а служба — достойной» Мать одного из матросов Армангуль Кыдырбаева из города Атырау.
Церемония стала первым серьезным шагом для молодых матросов в их военной службе, укрепившей дух патриотизма и придавшей уверенность.