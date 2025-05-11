Путин не сдержал эмоций при просмотре кадров из фильма о подвиге Брестской крепости «В списках не значился»

Напомним, ранее мы писали, что реальная история нового фильма «В списках не значился» связана с защитниками Брестской крепости, а у Николая Плужникова могло быть сразу несколько прототипов. Да, роман Бориса Васильева, как уже и не первый фильм снятый по мотивам легендарной книги, — художественный вымысел, но основанный на реальных событиях. Но в каждом герое можно узнать в действительности существовавшего человека, а еще вспомнить настоящую и полную трагизма жизнь того времени.