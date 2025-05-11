Журналист Павел Зарубин опубликовал пронзительные кадры, на которых президент России Владимир Путин не сдержал эмоций при просмотре кадров из фильма о подвиге Брестской крепости «В списках не значился».
Видео было сделано во время показа нового фильма о Великой Отечественной войне «В списках не значился», посвященного обороне Брестской крепости, с участниками просветительского марафона «Знание. Первые». Событие прошло еще 30 апреля в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.
На кадрах видно, что президент России эмоционально воспринял кадры новой ленты. Показан тот момент, когда закадровый голос произносит слова: «Он был выше почестей, выше славы, выше жизни и выше смерти».
Путин пообещал посмотреть фильм «В списках не значился» полностью.
Напомним, ранее мы писали, что реальная история нового фильма «В списках не значился» связана с защитниками Брестской крепости, а у Николая Плужникова могло быть сразу несколько прототипов. Да, роман Бориса Васильева, как уже и не первый фильм снятый по мотивам легендарной книги, — художественный вымысел, но основанный на реальных событиях. Но в каждом герое можно узнать в действительности существовавшего человека, а еще вспомнить настоящую и полную трагизма жизнь того времени.
Вкратце сюжет таков. Главный герой, молодой лейтенант Коля Плужников, приезжает в Брест, куда получил назначение на постоянное место службы. Его часть находится в Брестской крепости. Плужникова не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра начинается вторжение нацистской Германии. Лейтенант вступает в бой, который для него будет длиться десять месяцев…