Эксперт рассказала о попытках Молдавии представить Россию как врага

Это целенаправленное формирование властью Молдовы целого общества, которое будет воспринимать Россию как врага. Потенциально это очень опасно, потому что у людей не будет взвешенного взгляда, не будет объективной оценки. У них будет навязанный образ, формируемый с самого детства. И конечно, это будет враждебное общество. Это бомба замедленного действия, закладываемая на наших глазах.