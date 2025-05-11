Politico: Трамп поддержал европейский план по Украине

По словам собеседников Politico, во время трехчасовых переговоров Эмманюэль Макрон решил позвонить Дональду Трампу и проинформировать его о ходе встречи. Президент США ответил на звонок, хотя в Вашингтоне еще не было семи утра, и согласился поддержать европейские предложения, добавили источники.