Захарова заявила, что Киев не понял смысла предложения Путина

Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам, но только после полного прекращения огня. Он надеется, что это произойдет уже 12 мая. Захарова напомнила, что Москва планирует сначала уладить первопричины конфликта, а только затем завершать боевые действия. Трамп публично не встал на сторону России или Украины, пообещав продолжить работу по урегулированию кризиса.