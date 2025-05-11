Генсек ЦК Компартии Вьетнама прибыл с официальным визитом в Минск

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам прибыл в Беларусь с официальным визитом, сообщает агентство БелТА.
Как информировал ранее близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого», в предстоящий понедельник состоятся переговоры То Лама с главой республики Александром Лукашенко, они пройдут во Дворце Независимости.
Стороны встретятся как в узком, так и расширенном составах. К обсуждению планируются вопросы, связанные с развитием стратегического сотрудничества Беларуси и Вьетнама в экономике, политике и гуманитарной сфере. В первую очередь речь пойдет о наполнении конкретными проектами разрабатываемой дорожной карты. После переговоров предполагается подписание ряда документов.
Помимо переговоров с Лукашенко То Лам, по информации «Пула Первого», ознакомится с промышленным потенциалом Беларуси, а также примет участие в мероприятиях по линии правительства и Национального собрания.
Визит генсека ЦК Компартии Вьетнама в Беларусь осуществляется после посещения им России, куда То Лама в числе других лидеров государств был приглашен президентом РФ Владимиром Путиным на Парад Победы. Накануне он провел переговоры с президентом России.