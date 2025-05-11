Генсек ЦК Компартии Вьетнама прибыл с официальным визитом в Минск

Стороны встретятся как в узком, так и расширенном составах. К обсуждению планируются вопросы, связанные с развитием стратегического сотрудничества Беларуси и Вьетнама в экономике, политике и гуманитарной сфере. В первую очередь речь пойдет о наполнении конкретными проектами разрабатываемой дорожной карты. После переговоров предполагается подписание ряда документов.