Президент Венесуэлы посетил Исаакиевский собор и Эрмитаж

По словам Беглова, культурное богатство Петербурга привлекает туристов. В прошлом году Северную столицу посетили 11,6 миллиона человек — на 1,1 миллиона больше, чем в допандемийном 2019 году. В течение 2024 года в Санкт-Петербурге в 1,5 раза вырос зарубежный турпоток — в городе побывало 839 тысяч иностранцев.