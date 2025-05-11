Президент Венесуэлы посетил Исаакиевский собор и Эрмитаж

Продолжается визит в Санкт-Петербург президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он прибыл в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина для участия в торжествах в честь 80-летия Великой Победы. Президента сопровождают его супруга Силия Адела Флорес де Мадуро и члены правительственной делегации, посол Венесуэлы в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.
«Президент осмотрел Исаакиевский собор, затем в Государственном Эрмитаже встретился с губернатором Александром Бегловым. Обсуждались вопросы взаимодействия в сфере культуры, образования и туризма», — говорится в сообщении.
В частности, гости осмотрели парадные залы — Гербовый, Георгиевский, Малый Тронный, а также Военную галерею 1812 года. В Золотой кладовой увидели уникальное собрание золота скифских царей, изделия мастеров Древней Греции, Сибирскую коллекцию Петра Великого и драгоценности стран Востока. Во время экскурсии делегации Венесуэлы рассказали об истории создания сокровищницы мирового искусства. В коллекциях Эрмитажа представлены находки из Колумбии и Перу, памятники крупнейших цивилизаций Мексики — майя и ацтеков.
По словам Беглова, культурное богатство Петербурга привлекает туристов. В прошлом году Северную столицу посетили 11,6 миллиона человек — на 1,1 миллиона больше, чем в допандемийном 2019 году. В течение 2024 года в Санкт-Петербурге в 1,5 раза вырос зарубежный турпоток — в городе побывало 839 тысяч иностранцев.
Губернатор отметил, что в настоящее время нет прямых рейсов из Северной столицы в Венесуэлу. Прямое регулярное авиасообщение Санкт-Петербурга с городами Венесуэлы позволит увеличить турпоток.
Сообщается, что развитию культурного сотрудничества будет способствовать организация гастролей театров и музыкальных коллективов. Губернатор пригласил творческие коллективы из Венесуэлы принять участие в третьем фестивале Латинской Америки, который пройдет в Петербурге летом этого года.
«Это будет прекрасная возможность познакомить петербуржцев с богатой культурой Венесуэлы», — сказал Беглов.
Он предложил также расширить контакты в сфере образования. По словам губернатора, школы Петербурга и Венесуэлы могли бы успешно взаимодействовать, заключив договоры о сотрудничестве. Большие перспективы у партнерских отношений в области высшего образования и науки, добавил губернатор.
Вузы нашего города ведут подготовку специалистов по всем направлениям. У нас учатся студенты из многих стран, в том числе из Венесуэлы. Мы можем наладить прямые контакты между вузами Санкт-Петербурга и Венесуэлы, организовывать взаимные стажировки студентов, преподавателей и научных работников.