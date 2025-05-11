Песков заявил о стремлении Путина решить конфликт с Украиной путем дипломатии

В этот же день официальный представитель Кремля заявил, что предложение, озвученное президентом России Владимиром Путиным, о проведении переговоров с Украиной свидетельствует о настоящем стремлении к миру. Он подчеркнул, что его можно достичь лишь в результате серьезных бесед.