Солдаты поздравили матерей трогательным концертом в Актау

В канун Дня матери в областной филармонии имени Мурата Оскенбаева в городе Актау состоялось трогательное праздничное мероприятие под символичным названием «Материнское сердце — дух солдата».
Организатором события выступил комитет солдатских матерей «Сердца матерей», а участниками стали военнослужащие различных подразделений Актауского гарнизона.
Праздник объединил матросов Военно-морских сил и Пограничной службы, солдат срочной службы морской пехоты, авиационной базы, бригады противовоздушной обороны, базы материально-технического обеспечения и Национальной гвардии.
В зале собрались сотни матерей и близких военнослужащих, для многих из которых это стало долгожданной встречей с сыновьями. Слёзы радости, объятия и искренние слова любви создали особую атмосферу душевного тепла и благодарности.
С поздравлениями к собравшимся обратились начальник Актауского гарнизона, военный прокурор, руководители департамента по делам обороны и военной полиции, командиры воинских частей и председатель комитета «Сердца матерей» Гульмира Жанысбаева.
«Материнское сердце — это символ доброты и любви, а дух солдата — знак преданности Родине. Этот день объединил две великие ценности» Гульмира Жанысбаева.
Праздничную атмосферу поддержали выступления самих военнослужащих. Солдаты подготовили концертную программу, вызвавшую бурные аплодисменты зрителей.
На сцене звучали патриотические стихи, исполнялись музыкальные номера, а также театрализованные постановки, в которых бойцы раскрыли свои таланты.
Особое внимание было уделено матерям — в знак признательности и уважения командиры воинских частей вручили родителям благодарственные грамоты за достойное воспитание сыновей. Это стало трогательным моментом церемонии, который вызвал искренние эмоции у всех присутствующих.
Мероприятие «Материнское сердце — дух солдата» стало ярким примером уважения к женщине-матери, её силе, терпению и любви, и в то же время подчеркнуло неразрывную связь между семьёй и службой, миром и долгом.