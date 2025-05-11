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Наследный принц Абу-Даби прибыл в Астану

Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян прибыл с официальным визитом в Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Источник: Правительство РК

В рамках визита на высшем уровне будут обсуждены вопросы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

ОАЭ — ключевой торгово-экономический партнер Казахстана в арабском мире. Руководством двух государств принимаются совместные меры по увеличению товарооборота до $1 млрд.

Ранее мы писали, что визит наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммада Аль Нахайяна в Казахстан является важным шагом на пути укрепления стратегического партнерства между Астаной и Абу-Даби. Обе страны демонстрируют приверженность развитию всеобъемлющего и долгосрочного взаимодействия, основанного на доверии, уважении и обоюдных интересах.

Ожидается, что в ходе переговоров с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым будут обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки и перспективы углубления взаимодействия в политической, экономической и инвестиционной сферах. По итогам визита планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на укрепление стратегического сотрудничества между двумя государствами.