Наследный принц Абу-Даби прибыл в Астану

Ожидается, что в ходе переговоров с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым будут обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки и перспективы углубления взаимодействия в политической, экономической и инвестиционной сферах. По итогам визита планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на укрепление стратегического сотрудничества между двумя государствами.