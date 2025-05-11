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Трамп призвал Киев немедленно согласиться на переговоры с Россией

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве «немедленно» согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции.

Источник: AP 2024

В воскресенье президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.

«Украина должна согласиться на это немедленно», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, такие переговоры «как минимум определят, возможна ли сделка».

«Я начинаю сомневаться, что Украина заключит сделку с Путиным. Если нет, то европейские лидеры и США будут знать, какие все занимают позиции, и будут действовать соответствующим образом», — заявил Трамп.