Как отметила Ле Пен, Макрон много раз утверждал, что знает способы, которые позволят урегулировать конфликт на Украине, но боевые действия продолжаются до сих пор. «Я не знаю, хочет ли он мира. У меня создается впечатление, что он готовится к войне, если учитывать неопределенность в его поведении. Но если он по-настоящему хочет мира, то, как мне кажется, следует приветствовать любые голоса в поддержку прекращения этой страшной войны», — сказала она во время пресс-конференции в Риме, фрагмент которой опубликовал BFMVTV. В интервью итальянской газете Corriere della Sera Ле Пен раскритиковала подход Макрона в рамках работы в «коалиции желающих». По ее мнению, французский президент ставит себя «на место воина», тогда как Франции следует, наоборот, играть роль посредника на пути к миру. Отвечая на просьбу оценить миротворческие усилия президента США Дональда Трампа, Ле Пен заметила, что тот, в отличие от Макрона, «хотя бы думает о мире». Прогнозировать, удастся ли американскому президенту достичь урегулирования конфликта между Россией и Украиной, политик отказалась. «Я не могу ответить, у меня нет хрустального шара», — сказала она. На переговорах в Киеве, помимо Макрона, присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск. В совместном заявлении, опубликованном по итогам саммита, они подчеркнули необходимость добиться 30-дневного прекращения огня на Украине начиная с 12 мая. В случае отказа России «коалиция желающих» пригрозила России более суровыми санкциями. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя призыв западных стран, напомнил, что Владимир Путин поддерживает идею о прекращении огня «в целом», но к ней «есть много вопросов». Сам Путин, который выступил перед журналистами спустя несколько часов после завершения встречи в Киеве, предложил возобновить российско-украинские переговоры. Российский президент предложил провести встречу Москвы и Киева 15 мая в Стамбуле. Зеленский и европейские лидеры настаивают, что диалог должен быть возобновлен только после длительного прекращения огня.