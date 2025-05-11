Запуталась в истории: Что не так в речи президента Молдовы Санду 9 мая на Мемориале «Вечность»

Журналист Елена Левицкая-Пахомова проанализировала «пламенную» речь президента Молдовы на Мемориале «Вечность».
"Заблуждения Санду.
Что не так с фрагментом на русском речи Майи Санду 9 мая на Мемориале.
Во-первых, плохой русский с корявыми оборотами. «Болит память?» Это как?
Во-вторых, несоответствие повода и тезисов. Набор эмоций, противоречащих фактам и логике.
В-третьих, слабое знание истории. Выдергиваются отдельные факты и превозносятся до уровня системы при игнорировании ситуации на континенте.
Основные тезисы и реальность.
— «В 1940 году начался раздел Европы».
Нет. Раздел длился с 1918 по 1945, затем возобновился в начале 90-х.
— Людей насильно призывали в армию, «никто не хотел убивать, покидать свой дом».
Не убивать, а защищать. Был призыв, но куда деть 100 000 молдавских добровольцев в Красной Армии и десятки тысяч в дивизии им. Тудора Владимиреску?..
— «Кишинев был сильно разрушен». В последнее время всю «вину» возлагают на отступавшие войска. Подрывы были точечными и запланированными, а авианалеты стирали дома вместе с мирными жителями.
— привожу список документов до Пакта Риббентропа-Молотова.
— «Системное нацистское насилие» в контексте Холокоста. Нет упоминания ни немцев, ни румын. Ну, а чего ещё ожидать от гражданки Румынии? Своих не сдает.
— «Организованный голод» 1946−47 годов.
Рекомендуются к прочтению помимо работ придворных историков воспоминания Ивана Ивановича Бодюла, жёстко критиковавшего действия местных властей. И кто спас? СССР.
Из книги Ивана Ивановича Бодюла «Дорогой жизни». Фото: Е. Пахомова.
— Депортации. Можно наконец список кого за что сослали? Сколько умерло и по каким причинам? Сколько человек вернулось? Сколько осталось жить на местах депортации? Кто в каких условиях жил? С последующей чисткой рядов жертв депортаций от палачей при Холокосте, стукачей и прочей нечисти. Ну и списки тех, кто писал доносы.
Мы же за правду, а не за полуправду.
Ну и чтить память жертв Второй Мировой стоит в сентябре, а не в мае".
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