Запуталась в истории: Что не так в речи президента Молдовы Санду 9 мая на Мемориале «Вечность»

— Депортации. Можно наконец список кого за что сослали? Сколько умерло и по каким причинам? Сколько человек вернулось? Сколько осталось жить на местах депортации? Кто в каких условиях жил? С последующей чисткой рядов жертв депортаций от палачей при Холокосте, стукачей и прочей нечисти. Ну и списки тех, кто писал доносы.