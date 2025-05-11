Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран допустил, что ограничит обогащение урана для переговоров с США

Иран может ограничить уровень обогащения урана или его объемы, но не будет полностью отказываться от этой технологии, заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи после четвертого раунда переговоров Тегерана и Вашингтона.

Источник: РИА "Новости"

«Обогащение должно продолжаться, и в этом вопросе нет места компромиссу. Мы можем ограничить масштабы, размер, уровень и количество, чтобы, например, построить доверие в определенный период», — сказал Арагчи.

Он также подчеркнул, что Иран всегда был предан международному режиму нераспространения ядерного оружия, но настаивает на праве на мирное использование ядерной энергии, включая обогащение, пишет IRNA.

Между Ираном и США 11 мая состоялся четвертый раунд непрямых переговоров, на которых они продолжили обсуждение ядерной программы Исламской Республики. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о стремлении заключить новую ядерную сделку.

Первые три встречи прошли в Маскате, Риме и вновь в Маскате. На них стороны не достигли договоренностей. Накануне в США сообщили, что Иран официально их уведомил об отсутствии планов по созданию ядерного оружия. Вашингтон хочет, чтобы все объекты по обогащению урана в Иране были закрыты.

Читайте РБК в Telegram.