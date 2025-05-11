Иран допустил, что ограничит обогащение урана для переговоров с США

Первые три встречи прошли в Маскате, Риме и вновь в Маскате. На них стороны не достигли договоренностей. Накануне в США сообщили, что Иран официально их уведомил об отсутствии планов по созданию ядерного оружия. Вашингтон хочет, чтобы все объекты по обогащению урана в Иране были закрыты.