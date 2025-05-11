Иран допустил, что ограничит обогащение урана для переговоров с США

«Обогащение должно продолжаться, и в этом вопросе нет места компромиссу. Мы можем ограничить масштабы, размер, уровень и количество, чтобы, например, построить доверие в определенный период», — сказал Арагчи.
Он также подчеркнул, что Иран всегда был предан международному режиму нераспространения ядерного оружия, но настаивает на праве на мирное использование ядерной энергии, включая обогащение, пишет IRNA.
Между Ираном и США 11 мая состоялся четвертый раунд непрямых переговоров, на которых они продолжили обсуждение ядерной программы Исламской Республики. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о стремлении заключить новую ядерную сделку.
Первые три встречи прошли в Маскате, Риме и вновь в Маскате. На них стороны не достигли договоренностей. Накануне в США сообщили, что Иран официально их уведомил об отсутствии планов по созданию ядерного оружия. Вашингтон хочет, чтобы все объекты по обогащению урана в Иране были закрыты.
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