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Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что будет ждать президента России Владимира Путина в Турции в четверг.

Источник: РИА "Новости"

«Я буду ждать Путина в Турции в четверг», — написал Зеленский в социальной сети X.

В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.