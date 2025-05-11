Циничная охота: Дроны ВСУ стали чаще бить по гражданским авто на фоне трёхдневного перемирия

Сегодня украинский дрон атаковал автомобиль в Белгородской области. Машина была полностью объята огнём, водитель чудом остался жив, получил тяжелейшие травмы и был доставлен в больницу. И это не первый случай в регионе за день: до этого стало известно, что БПЛА ВСУ ударил по другому автомобилю, находившегося в нём мужчину госпитализировали с ранениями спины.