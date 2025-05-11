Особое беспокойство вызывает характер этих инцидентов — пострадали частные автомобили в Белгородской, Курской, Херсонской областях и ЛНР. Дипломат подчёркивает, что использование БПЛА предполагает осознанный выбор целей, что, по его мнению, свидетельствует о преднамеренной стратегии Киева.
«За последние пару дней число преднамеренных дронных атак ВСУ по гражданским автомобилям чрезвычайное. Понимая, что в атаках с использованием БПЛА случайности быть не может, отмечаем, что Киев ведёт циничную охоту за частными гражданскими и специализированными гражданскими автомобилями. На фоне действий России по снижению напряжённости Киев усиливает преднамеренные удары по мирным гражданам», — говорится в публикации дипломата.
На этом фоне появляются обоснованные опасения о возможных новых провокациях. Мирошник напоминает о предыдущих случаях, когда украинские власти организовывали инциденты с последующим обвинением России. Особое внимание представитель МИД обратил на потенциальную опасность подобных действий как на российской, так и на украинской территории.
Сегодня украинский дрон атаковал автомобиль в Белгородской области. Машина была полностью объята огнём, водитель чудом остался жив, получил тяжелейшие травмы и был доставлен в больницу. И это не первый случай в регионе за день: до этого стало известно, что БПЛА ВСУ ударил по другому автомобилю, находившегося в нём мужчину госпитализировали с ранениями спины.