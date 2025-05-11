Болеет: Политолог раскрыл содержимое «секретного пакетика» Макрона

Напомним, видео с компрометирующим поведением европейских лидеров, появившееся в сети 12 мая 2025 года, вызвало бурную реакцию в соцсетях. На кадрах президент Франции Эмманюэль Макрон поспешно прячет от внезапно вошедших журналистов подозрительный бумажный сверток, в то время как канцлер Германии Фридрих Мерц прикрывает рукой предмет, напоминающий небольшую ложку. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала ситуацию, отметив, что подобное поведение стало обычной практикой среди европейских политиков.