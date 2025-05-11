Сербский депутат Станоевич призвал Киев начать переговоры с Россией

Единственным выходом для Киева является принять предложение российского лидера Владимира Путина о начале переговоров по решению украинского конфликта, заявил председатель комитета парламента Сербии по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич.
В беседе с РИА Новости он отметил, что РФ всегда была открыта для диалога.
«Россия всегда была открыта для диалога. Вопрос всегда был в другой стороне, которая этот диалог видит только через призму “поражения” России. Но к их сожалению, его никогда не произойдет», — отметил он.
Напомним, минувшей ночью Путин предложил Киеву начать переговоры для решения конфликта. Он призвал провести первое обсуждение уже на этой неделе — 15 мая — в Стамбуле.
Владимир Зеленский сначала поставил ультиматум и призвал прекратить огонь на 30 дней с 12 мая, а затем заявил, что будет лично ждать Путина в Стамбуле 15 мая.
Ранее академик Жерар Диб отметил, что предложение Путина о переговорах является шагом победителя.