Политолог Гителинк назвал умной идею Путина о переговорах с Киевом

Инициатива президента России Владимира Путина о переговорах с Украиной в Стамбуле является умным предложением и шансом на мир, у Киева нет другого выбора, так как он проигрывает на поле боевых действий. Об этом заявил нидерландский журналист, политолог Аб Гителинк, передает РИА Новости.