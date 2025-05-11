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Политолог Гителинк назвал умной идею Путина о переговорах с Киевом

11 мая Путин сообщил, что обсудит с президентом Турции Реджепом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной.

Источник: Аргументы и факты

Инициатива президента России Владимира Путина о переговорах с Украиной в Стамбуле является умным предложением и шансом на мир, у Киева нет другого выбора, так как он проигрывает на поле боевых действий. Об этом заявил нидерландский журналист, политолог Аб Гителинк, передает РИА Новости.

«Это интересное и умное предложение. Лидеры стран Европы будут в начале его отрицать, но в результате они должны будут пойти на это, иначе конфликт будет продолжаться», — оценил Гителинк инициативу российского президента.

11 мая Путин сообщил, что обсудит с президентом Турции Реджепом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Зеленский при этом заявил, что Украина готова провести встречу, но выдвинул условия, что Россия должна прекратить огонь уже с 12 мая.

Ранее в Турции назвали новые переговоры шансом завершить конфликт на Украине.