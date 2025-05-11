Зеленский после требования Трампа написал о согласии ехать в Турцию 15 мая

Зеленский поедет в Стамбул.
Президент Украины Владимир Зеленский готов к личной встрече со своим коллегой из России Владимиром Путиным 15 мая в Турции. Об этом украинский лидер написал после требования американского президента Дональда Трампа поехать в Стамбул.
«Я буду в Турции в этот четверг, 15 мая. Жду Путина в Турции. Лично», — сказано в публикации telegram-канала Зеленского.
Перед этим президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети, что Зеленский должен немедленно согласиться на переговоры с Россией. Президент Путин в ходе пресс-конференции 11 мая высказался относительно завершения трехдневного перемирия в зоне проведения СВО, а также прокомментировал перспективу возобновления мирных переговоров с Украиной. Таковые могут пройти в Стамбуле 15 мая. Путин предложил прямой диалог с Киевом без предварительных условий.