Глава РФПИ Дмитриев усомнился, что Макрон и Мерц прятали сахар

«Этот видеоматериал настоящий или создан с помощью ИИ? Если он настоящей, мы видим сахар или что-то совсем другое? Если это что-то другое, то оно объясняет многое из последних идей и предложений», — написал Дмитриев в соцсети X.
Напомним, в Интернете активно обсуждают видео, на котором несколько высокопоставленных европейских политиков делают нечто подозрительное. На кадрах президент Франции спешит убрать какой-то предмет, завёрнутый в бумагу, когда журналисты входят в помещение. В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц прикрывает рукой предмет, похожий на миниатюрную ложечку.