В Афганистане запретили играть в шахматы по «религиозным соображениям»

Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока инициировало закрытие Афганской шахматной федерации и отмену всех связанных с этим видом спорта мероприятий, сказано в материале агентства. Это решение выглядит удивительным на фоне недавнего роста популярности шахмат в стране. Всего за несколько дней до запрета местные активисты обращались в правительство с просьбой о финансовой поддержке развития этого интеллектуального спорта. Исторически шахматы пользовались уважением в исламском мире, что делает нынешний запрет неожиданным шагом даже для режима талибов.