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Риттер заявил, что западные СМИ замалчивают о наркозависимости Макрона

Европой управляет группа наркоманов, и это все понимают, указал эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Американский аналитик Скотт Риттер заявил в социальной сети X*, что президент Франции Эммануэль Макрон мог употреблять наркотики во время визита в Киев. Он напомнил, что лидер Франции пытался скрыть подозрительный предмет во время ночной встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Пользователи Сети предположили, что в пакете могли находиться наркотические вещества.

«Если бы президента США поймали с пакетом кокаина и сопутствующими принадлежностями, все средства массовой информации в Америке сошли бы с ума», — отметил Риттер.

Однако западные издания демонстрируют полное молчание относительно этого видео, указал аналитик.

«Похоже, все понимают, что Европой управляет группа наркоманов и любителей кокаина», — заключил эксперт.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо ранее заявил, что журналисты застали Макрона, Стармера и Мерца врасплох во время «ночной вечеринки».

* Соцсеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.