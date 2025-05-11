Риттер заявил, что западные СМИ замалчивают о наркозависимости Макрона

Американский аналитик Скотт Риттер заявил в социальной сети X*, что президент Франции Эммануэль Макрон мог употреблять наркотики во время визита в Киев. Он напомнил, что лидер Франции пытался скрыть подозрительный предмет во время ночной встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.