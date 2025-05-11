Американский аналитик Скотт Риттер заявил в социальной сети X*, что президент Франции Эммануэль Макрон мог употреблять наркотики во время визита в Киев. Он напомнил, что лидер Франции пытался скрыть подозрительный предмет во время ночной встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
Пользователи Сети предположили, что в пакете могли находиться наркотические вещества.
«Если бы президента США поймали с пакетом кокаина и сопутствующими принадлежностями, все средства массовой информации в Америке сошли бы с ума», — отметил Риттер.
Однако западные издания демонстрируют полное молчание относительно этого видео, указал аналитик.
«Похоже, все понимают, что Европой управляет группа наркоманов и любителей кокаина», — заключил эксперт.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо ранее заявил, что журналисты застали Макрона, Стармера и Мерца врасплох во время «ночной вечеринки».
* Соцсеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.