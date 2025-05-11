Родные мобилизованных украинцев и сами подлежащие призыву граждане Украины поджигали военкоматы и транспорт ТЦК, чтобы отомстить за мобилизацию в ВСУ. Об этом сообщил украинский военный, взятый в плен бойцами 83-й бригады российских ВДВ, передает РИА Новости.
«У кого-то забрали брата или других родственников и они в знак протеста поджигали военкоматы на Украине… Но в Киеве, насколько я могу судить по своему району, таких случаев не очень много было… “— рассказал пленный.
Ранее сообщалось, что в Киеве горели легковые автомобили, которые принадлежат сотрудникам ТЦК. Сами военкомы поспешили укрыться в убежищах и за своим транспортом следить не могли.
Этим воспользовались «доброжелатели», несогласные с политикой киевского режима по насильственной мобилизации.