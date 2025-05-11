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Родные мобилизованных украинцев из мести поджигали военкоматы на Украине

При этом в Киеве инцидентов с поджогами было не очень много, сообщил пленный.

Источник: Аргументы и факты

Родные мобилизованных украинцев и сами подлежащие призыву граждане Украины поджигали военкоматы и транспорт ТЦК, чтобы отомстить за мобилизацию в ВСУ. Об этом сообщил украинский военный, взятый в плен бойцами 83-й бригады российских ВДВ, передает РИА Новости.

«У кого-то забрали брата или других родственников и они в знак протеста поджигали военкоматы на Украине… Но в Киеве, насколько я могу судить по своему району, таких случаев не очень много было… “— рассказал пленный.

Ранее сообщалось, что в Киеве горели легковые автомобили, которые принадлежат сотрудникам ТЦК. Сами военкомы поспешили укрыться в убежищах и за своим транспортом следить не могли.

Этим воспользовались «доброжелатели», несогласные с политикой киевского режима по насильственной мобилизации.