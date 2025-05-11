Работа Мерца получила негативную оценку почти от половины немцев

«В настоящее время работой канцлера Фридриха Мерца удовлетворены менее четверти всех респондентов. Для сравнения, бывший канцлер Олаф Шольц был гораздо популярнее через два дня после своего избрания канцлером 10 декабря 2021 года. Тогда его работой были удовлетворены 37% — на 14% больше, чем Мерца», — говорится в материале.