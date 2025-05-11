Владимир Зеленский лишился «крыши» в связи с уходом главы британской разведки MI6 Ричарда Мура, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«Уход Ричарда Мура с поста директора MI6 означает, что крыши Зеленского и Ермака, на которую они уповали для срыва переговоров, больше нет», — написал политик в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что главой британской разведки MI6 впервые в истории станет женщина, так как руководство ведомства выбирает одну из трех женских кандидатур.
Одной из женщин, претендующих на пост главы MI6, является Барбара Вудворд. Она была послом в Китае.