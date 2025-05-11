Инструмент врага: В Раде снова заговорили о запрете Telegram на Украине

Отметим, что украинские власти грезят о запрете Telegram уже достаточно давно. Например, в апреле 2024 года руководитель Нацсовета Незалежной по вопросам теле- и радиовещания говорила, что Киев обсуждает с ЕС регулирование работы мессенджера. Да и сам Никита Потураев уже не первый день переживает о судьбе «телеги» на Украине — в прошлом августе он сетовал, что у Украины недостаточно ресурсов для контроля за функционированием Telegram, и призывал заблокировать сервис во всей стране.