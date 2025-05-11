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Инструмент врага: В Раде снова заговорили о запрете Telegram на Украине

Мессенджер Telegram — вражеский инструмент для Украины. Такое заявление сделал руководитель комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп «Слуги народа» Никита Потураев во время интервью.

Источник: Life.ru

«Telegram — это инструмент вражеский, что бы кто не говорил. Удобный — да, возможно, очень удобный мессенджер. Но мы должны понимать, что это один из основных инструментов врага», — утверждает парламентарий.

Отметим, что украинские власти грезят о запрете Telegram уже достаточно давно. Например, в апреле 2024 года руководитель Нацсовета Незалежной по вопросам теле- и радиовещания говорила, что Киев обсуждает с ЕС регулирование работы мессенджера. Да и сам Никита Потураев уже не первый день переживает о судьбе «телеги» на Украине — в прошлом августе он сетовал, что у Украины недостаточно ресурсов для контроля за функционированием Telegram, и призывал заблокировать сервис во всей стране.