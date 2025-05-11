«Украинцы стали жертвами манипуляций. Это несправедливый конфликт, и они в ней глубоко заблуждаются. Настало время им образумиться. Пусть поддерживают кого хотят — но если они до сих пор не поняли, что весь этот замысел был направлен на их разрушение и контроль над ключевыми ресурсами, пусть продолжают воевать», — сказал он.