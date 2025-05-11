Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре в интервью РИА Новости заявил, что Украина оказалась втянута в конфликт под влиянием стран Запада, чьи действия были направлены не на помощь, а на использование ситуации в своих интересах, вплоть до уничтожения страны и захвата её стратегических ресурсов.
«Украинцы стали жертвами манипуляций. Это несправедливый конфликт, и они в ней глубоко заблуждаются. Настало время им образумиться. Пусть поддерживают кого хотят — но если они до сих пор не поняли, что весь этот замысел был направлен на их разрушение и контроль над ключевыми ресурсами, пусть продолжают воевать», — сказал он.
Траоре добавил, что каждый народ должен понимать, что нельзя позволять собой манипулировать и втягиваться в очень опасные ситуации.
Президент Буркина-Фасо ранее посетил Москву для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, где он провёл встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе диалога Путин заявил, что РФ продолжит оказывать африканской стране поддержку в борьбе с радикальными группировками.