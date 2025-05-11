Стало известно, как Финляндия может помочь США доминировать в Арктике

Ранее политологи заявили, что отмена санкционных ограничений в отношении России может создать условия для восстановления партнёрства между Москвой и Вашингтоном в арктическом регионе. Как отмечают эксперты, американская сторона изучает варианты смягчения отдельных ограничительных мер, в первую очередь в нефтегазовой сфере, которые в настоящее время препятствуют совместной работе.