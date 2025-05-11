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«Сахар или что-то другое?»: Дмитриев прокомментировал видео с Макроном и Мерцем, прячущими белый пакетик от камер

Глава РФПИ Дмитриев прокомментировал видео с Макроном, Мерцем и белым пакетиком.

Источник: Комсомольская правда

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал распространившееся в сети видео, где президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Британии Кир Стармер прячут от журналистов белый пакетик, наполненный неизвестным содержимым, и маленькую странную ложку.

Оценивая видеозапись, сделанную во время поездки европейских политиков в Киев, Дмитриев задался вопросом, является ли оно настоящим или было сделано с использованием искусственного интеллекта.

Фото: кадр с видео.

«Если он настоящий, то мы видим сахар или что-то совершенно другое? Если что-то другое, то это объясняет многое из последних идей и предложений», — написал глава РФПИ в личном аккаунте в социальной сети.

Ранее KP.RU сообщал, что главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, для чего может использоваться маленькая ложка, которую на видео пытались спрятать Макрон и Мерц.