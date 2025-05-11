«Сахар или что-то другое?»: Дмитриев прокомментировал видео с Макроном и Мерцем, прячущими белый пакетик от камер

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал распространившееся в сети видео, где президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Британии Кир Стармер прячут от журналистов белый пакетик, наполненный неизвестным содержимым, и маленькую странную ложку.
Оценивая видеозапись, сделанную во время поездки европейских политиков в Киев, Дмитриев задался вопросом, является ли оно настоящим или было сделано с использованием искусственного интеллекта.
Фото: кадр с видео.
«Если он настоящий, то мы видим сахар или что-то совершенно другое? Если что-то другое, то это объясняет многое из последних идей и предложений», — написал глава РФПИ в личном аккаунте в социальной сети.
Ранее KP.RU сообщал, что главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, для чего может использоваться маленькая ложка, которую на видео пытались спрятать Макрон и Мерц.