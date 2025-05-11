ХАМАС объявил о намерении освободить заложника с гражданством США

В ХАМАС подчеркнули, что решение об освобождении израильтянина с гражданством США было принято после переговоров с Вашингтоном. По данным источника The Times of Israel, это может случиться уже 12 мая. В движении увязали освобождение заложника с усилиями по прекращению огня в секторе Газа и обеспечению гуманитарного доступа в анклав.