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ХАМАС объявил о намерении освободить заложника с гражданством США

Палестинское движение ХАМАС сообщило о планах освободить израильского заложника Идена Александра, обладающего двойным гражданством, включая американское.

Источник: Life.ru

«ХАМАС по итогам консультаций с американской администрацией решил продемонстрировать позитивный настрой и отпустить заложника Идена Александра», — сообщили представители движения в соцсетях.

В ХАМАС подчеркнули, что решение об освобождении израильтянина с гражданством США было принято после переговоров с Вашингтоном. По данным источника The Times of Israel, это может случиться уже 12 мая. В движении увязали освобождение заложника с усилиями по прекращению огня в секторе Газа и обеспечению гуманитарного доступа в анклав.

Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила, что получила уведомление от США о готовности ХАМАС в качестве жеста доброй воли освободить одного из удерживаемых в Газе заложников.

Ещё в начале мая ХАМАС предложил пятилетнее перемирие в Газе. Однако премьер-министр Израиля Нетаньяху отверг инициативу палестинцев, заявив о недопустимости мирных переговоров с движением.