Нового канцлера ФРГ Мерца предостерегли от необдуманных шагов против России

«Канцлеру Мерцу следует вести более взвешенную политику по отношению к России. Его необдуманные шаги могут привести к тому, что депутаты бундестага воспользуются правом предъявить ультиматум и сместить его за неадекватную политику», — передает РИА Новости слова Ивлева.