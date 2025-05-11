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Нового канцлера ФРГ Мерца предостерегли от необдуманных шагов против России

Новому канцлеру Германии Фридриху Мерцу необходимо вести разумную и взвешенную политику по отношению к России. Иначе может пострадать карьера немецкого политика. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Мерцу посоветовали вести разумный диалог с Россией.

Новому канцлеру Германии Фридриху Мерцу необходимо вести разумную и взвешенную политику по отношению к России. Иначе может пострадать карьера немецкого политика. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Канцлеру Мерцу следует вести более взвешенную политику по отношению к России. Его необдуманные шаги могут привести к тому, что депутаты бундестага воспользуются правом предъявить ультиматум и сместить его за неадекватную политику», — передает РИА Новости слова Ивлева.

Ранее Мерц говорил, что дальнобойные ракеты Taurus могут передать Украине при условии согласования с европейскими партнерами. Он добавил, что ВСУ необходимо выйти из «оборонительной позиции», передает RT.