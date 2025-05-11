Мерцу посоветовали вести разумный диалог с Россией.
Новому канцлеру Германии Фридриху Мерцу необходимо вести разумную и взвешенную политику по отношению к России. Иначе может пострадать карьера немецкого политика. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
«Канцлеру Мерцу следует вести более взвешенную политику по отношению к России. Его необдуманные шаги могут привести к тому, что депутаты бундестага воспользуются правом предъявить ультиматум и сместить его за неадекватную политику», — передает РИА Новости слова Ивлева.
Ранее Мерц говорил, что дальнобойные ракеты Taurus могут передать Украине при условии согласования с европейскими партнерами. Он добавил, что ВСУ необходимо выйти из «оборонительной позиции», передает RT.