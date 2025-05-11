Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о выведении из общественного пространства разговоров о поставках оружия Киеву. Депутат Госдумы Леонид Ивлев напомнил немецкому лидеру о цене, которую тот заплатит в случае допущения ошибок во внешней политике государства. Парламентарий отметил необходимость обдумывания каждого шага в отношении России, цитирует РИА Новости. Леонид Ивлев считает, что Фридрих Мерц может в очередной раз загнать себя в угол, «попасть в ступор». Он сравнил нынешнего канцлера с бывшим немецким лидером Олафом Шольцем, говоря о политических просчетах в введении внешней политики. «Канцлеру Фридриху Мерцу следует вести более взвешенную политику по отношению к России, так как необдуманные шаги могут привести к тому, что депутаты бундестага воспользуются правом предъявить ультиматум и сместить его за неадекватную политику. В Германии это называется конструктивный вотум недоверия», — предупредил депутат. Напомним, Фридрих Мерц заявил в интервью, что не сообщит публично о поставках ракет Taurus Киеву. Он также не будет разглашать информацию и о другой военной помощи Украине.