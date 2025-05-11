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В Турции заявили, что не знают о планах Зеленского посетить страну

Ранее Зеленский выразил готовность встретиться с Путиным в Турции в четверг.

Источник: Аргументы и факты

В администрации президента Турции опровергли информацию о возможном визите Владимира Зеленского в страну 15 мая для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Это заявление было сделано в ответ на призыв президента США Дональда Трампа к украинским властям согласиться на переговоры с Владимиром Путиным в Турции.

В то же время, Зеленский выразил готовность встретиться с Путиным в Турции в четверг, однако турецкая сторона не подтвердила эту информацию.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Киев «немедленно» согласиться на предложение российского лидера Владимира Путина о переговорах в Турции. Он также добавил, что такие переговоры «как минимум определят, возможна ли сделка».