Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что происходящие изменения в олимпийском движении не являются частной инициативой отдельных государств или позицией России — они касаются самих основ, заложенных в олимпийские принципы.
По ее словам, отказ от этих принципов был обусловлен стремлением к глобальной перестройке мира, разрушению прежних устоев. Однако, как она отметила, непонятно, какую альтернативу планировалось выстроить на их месте, поскольку попытка изменить мировую систему завершилась безуспешно.
Захарова также привела пример из спортивной сферы, указав, что идеологические эксперименты, в частности навязывание разрушительной гендерной повестки, не привели к положительным результатам. По ее словам, даже одно из государств, активно продвигавших эти идеи, в итоге резко изменило курс и стало действовать в противоположном направлении.
Выступая на гала-концерте «Лёд. Пламя. Победа» в Москве, где объединились выдающиеся представители художественной гимнастики и фигурного катания, Захарова подчеркнула, что олимпийскому движению предстоит вернуться к классическим нормам. Она заявила, что сохранение идентичности олимпийского движения невозможно без верности его первоначальным ценностям и отказа от навязанных новшеств, иного пути, по ее мнению, не существует.