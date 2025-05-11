Захарова: Запад атаковал олимпизм, но план по разрушению мира провалился

Выступая на гала-концерте «Лёд. Пламя. Победа» в Москве, где объединились выдающиеся представители художественной гимнастики и фигурного катания, Захарова подчеркнула, что олимпийскому движению предстоит вернуться к классическим нормам. Она заявила, что сохранение идентичности олимпийского движения невозможно без верности его первоначальным ценностям и отказа от навязанных новшеств, иного пути, по ее мнению, не существует.