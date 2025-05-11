Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, выразил мнение, что канцлеру Германии Фридриху Мерцу необходимо проявлять более осторожный подход в отношениях с Россией. Он отметил, что необдуманные действия могут негативно сказаться на его политической карьере.
В интервью телеканалу n-tv Мерц обсуждал возможность поставок крылатых ракет Taurus и заявил, что вопросы о военной помощи Украине должны быть выведены из публичного обсуждения. Ивлев подчеркнул, что такая позиция может вызвать недовольство среди депутатов бундестага и привести к конструктивному вотуму недоверия против канцлера.
По словам Ивлева, Мерцу следует учитывать возможные последствия своих решений в области внешней политики, чтобы избежать ошибок, которые допустил его предшественник. В противном случае он рискует оказаться в сложной ситуации, которая может затруднить его дальнейшую деятельность на посту канцлера.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что предложение России о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле является хорошим знаком. Однако, по его словам, этого предложения недостаточно.