Депутат от Крыма предостерег Мерца от необдуманных шагов в отношении РФ

По словам Ивлева, Мерцу следует учитывать возможные последствия своих решений в области внешней политики, чтобы избежать ошибок, которые допустил его предшественник. В противном случае он рискует оказаться в сложной ситуации, которая может затруднить его дальнейшую деятельность на посту канцлера.