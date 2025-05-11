Трамп пообещал опубликовать в своей соцсети важный и влиятельный пост

Президент США Дональд Трамп анонсировал в собственной социальной сети Truth Social публикацию, которую он охарактеризовал как одну из наиболее значимых и влиятельных за всё время его онлайн-активности.
По его словам, предстоящий пост станет особенно важным на фоне текущей политической обстановки и может повлиять на общественное мнение и дальнейшие события в стране.
Свое сообщение он завершил лаконичным, но выразительным посланием к подписчикам, призвав их следить за обновлениями и «наслаждаться».
Ранее президент США Дональд Трамп после предложения российского лидера Владимира Путина провести прямые переговоры с Киевом выссказал мнение, что следующая неделя будет значимой для РФ и Украины.