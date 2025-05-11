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Трамп пообещал опубликовать в своей соцсети важный и влиятельный пост

Свое обращение он закончил призывом к пользователям: «Наслаждайтесь».

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп анонсировал в собственной социальной сети Truth Social публикацию, которую он охарактеризовал как одну из наиболее значимых и влиятельных за всё время его онлайн-активности.

По его словам, предстоящий пост станет особенно важным на фоне текущей политической обстановки и может повлиять на общественное мнение и дальнейшие события в стране.

Свое сообщение он завершил лаконичным, но выразительным посланием к подписчикам, призвав их следить за обновлениями и «наслаждаться».

Ранее президент США Дональд Трамп после предложения российского лидера Владимира Путина провести прямые переговоры с Киевом выссказал мнение, что следующая неделя будет значимой для РФ и Украины.