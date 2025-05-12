Полиция Латвии возбудила 67 уголовных дел за празднование Дня Победы

Как уточнил заместитель главы госполиции Андрис Зеллис, подавляющее большинство возбужденных дел связано с демонстрацией запрещенной символики в общественных местах — речь идет, в частности, о георгиевских лентах, размещённых на одежде или в цветочных композициях, а также о публичном воспроизведении советских песен. В отличие от прошлого года, когда было начато несколько административных дел, в 2025-м таких случаев пока не зафиксировано.