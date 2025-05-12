Полиция Латвии возбудила 67 уголовных дел за празднование Дня Победы

В Латвии правоохранительные органы инициировали 67 уголовных производств и задержали восемь человек в связи с действиями, приуроченными к 9 мая. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.
По информации ведомства, количество дел может увеличиться по мере анализа видеозаписей и публикаций в интернете, где, как предполагается, могли быть зафиксированы дополнительные случаи нарушения законодательства.
Как уточнил заместитель главы госполиции Андрис Зеллис, подавляющее большинство возбужденных дел связано с демонстрацией запрещенной символики в общественных местах — речь идет, в частности, о георгиевских лентах, размещённых на одежде или в цветочных композициях, а также о публичном воспроизведении советских песен. В отличие от прошлого года, когда было начато несколько административных дел, в 2025-м таких случаев пока не зафиксировано.
Зеллис также добавил, что массовых попыток собраться у бывшего памятника Освободителям в Парке Победы не наблюдалось, за исключением одного случая — мужчина попытался возложить цветы поблизости от места, за что был оштрафован.
Ранее в Латвии завели 36 дел за пение русских песен военных лет и использование «запрещенной символики».