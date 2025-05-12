«Суицидальное упрямство маньяка»: Зеленского обвинили в нежелании соблюдать договорённости

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о попытках нападения на нашу границу во время перемирия, объявленного в честь Дня Победы. При этом Москва не исключала его продление в зависимости от реакции Киева. Тем не менее глава государства объявил о готовности России к переговорам с Украиной, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вызвался их организовать.