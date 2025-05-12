Однако с тех пор положение ВСУ на фронте сильно изменилось, поэтому прежних условий Украине никто больше не будет предлагать, подчеркнул собеседник RT. Он также обратил внимание, что США сегодня стремятся дистанцироваться от конфликта.
«Они уже и на Европу ответственность переложить стараются, которая с суицидальным упрямством маньяка всё бросается и бросается на Россию, и заставить с нами разговаривать марионетку Зеленского, который непременно все — даже достигнутые — договорённости соблюдать не будет», — заключил депутат.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о попытках нападения на нашу границу во время перемирия, объявленного в честь Дня Победы. При этом Москва не исключала его продление в зависимости от реакции Киева. Тем не менее глава государства объявил о готовности России к переговорам с Украиной, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вызвался их организовать.