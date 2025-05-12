Новости СВО. Освобождена Новоалександровка, ВСУ поплатились за авантюру в Тёткино, Запад требует отложить переговоры, 12 мая

Утверждать, что заявления глав Великобритании, Германии и Франции сделаны в ясном уме, теперь не приходится. На видео, которое снимали журналисты, попавшие в вагон с чиновниками, обнаружили пакетик с неким белым веществом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила их в наркомании. Она отметила, что один из западных послов ей ранее говорил, что многие европейские лидеры употребляют запрещённые вещества.