«Зачем тянуть кота за хвост?» Путин одним шагом переиграл весь Запад

Напомним, в ночь с 10 на 11 мая закончился срок объявленного перемирия, которое ВСУ нарушали неоднократно. Президент РФ Владимир Путин заявил о попытках нападения на границу России во время перемирия, хотя Москва не исключала его продление в зависимости от реакции Киева. Тем не менее глава государства объявил о готовности к переговорам с Украиной, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вызвался их организовать.