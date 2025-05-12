Боевые рилсы: Зачем Анастасия Муцей и другие украинские инстатёлки зачастили на фронт

До СВО многие из них, судя по аккаунтам, работали мелкими менеджерами, маникюрщицами, парикмахерами. Жили в простых панельках, а из досуга — шашлыки с друзьями на Днепре и иногда бюджетные поездки в Турцию. Сейчас же за ними следит украинская пресса, они регулярно раздают интервью журналистам и блогерам, а параллельно собирают донаты «на армию» и продают различные товары у себя в аккаунтах, в которых теперь появились фотки из роскошных европейских и дубайских отелей. Война сделала их богатыми и знаменитыми, поэтому вопрос, хотят ли эти люди её завершения, — риторический.