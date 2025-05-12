«США надавят на Украину»: Путин перетянул Трампа на сторону России

По его словам, Путину необходимо было ответить на ультиматум лидеров ЕС и российский лидер предложил свой вариант. При этом Украина уже намекнула на отказ от переговоров, выдвинув условие, но её позиция вторична, уверен политолог. Он подчеркнул, что дальше решать будут США.
«Если США надавят на Украину, дадут указание Зеленскому, то с большой долей вероятности в четверг могут начаться переговоры. Зеленскому будет некуда деваться», — отметил собеседник URA.ru.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил о готовности России к переговорам с Украиной, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вызвался их организовать. В то же время Владимир Зеленский выдвинул одно условие для встречи в Стамбуле 15 мая. По его словам, Украина готова приехать на мирные переговоры, если Россия подтвердит полное прекращение огня с 12 мая. В свою очередь президент США Дональд Трамп предрёк «новый мир» после призыва Путина о прямых переговорах с Украиной.