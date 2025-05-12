«США надавят на Украину»: Путин перетянул Трампа на сторону России

Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил о готовности России к переговорам с Украиной, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вызвался их организовать. В то же время Владимир Зеленский выдвинул одно условие для встречи в Стамбуле 15 мая. По его словам, Украина готова приехать на мирные переговоры, если Россия подтвердит полное прекращение огня с 12 мая. В свою очередь президент США Дональд Трамп предрёк «новый мир» после призыва Путина о прямых переговорах с Украиной.