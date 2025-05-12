В Азербайджане объяснили отсутствие Алиева в Москве на 9 мая

В Азербайджане прокомментировали отсутствие президента Ильхама Алиева в Москве на праздновании 9 мая.
В пресс-службе Алиева отметили, что его решение не посещать мероприятие является логичным итогом последних событий в отношениях между Баку и Москвой.
По словам представителей пресс-службы, это решение отражает принципиальную и взвешенную позицию азербайджанского руководства по важным вопросам двустороннего сотрудничества. В то же время, в этих отношениях остается множество нерешенных проблем, которые требуют внимания.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал актом героизма приезд премьера Словакии Роберта Фицо и президента Сербии Александра Вучича в Москву на парад Победы.