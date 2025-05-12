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Axios: Зеленский прибудет в Стамбул, даже если РФ откажется от перемирия

Зеленский готов провести переговоры с Россией в Турции 15 мая.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский согласился на предложение президента РФ Владимира Путина о возобновлении переговоров в Стамбуле. Стороны готовы провести беседу 15 мая. Зеленский прилетит в Турцию даже при отказе Москвы от прекращения огня с 12 мая, пишет портал Axios.

Ранее глава киевского режима сообщил, что прибудет на переговоры в Стамбул только в случае, если Россия согласится на 30-дневное перемирие. Однако, по словам источника, Зеленский уже решил, что 15 мая будет присутствовать на встрече с российской стороной.

Нелегитимный президент Украины написал в соцсети, что ожидает личной беседы с Владимиром Путиным.

При этом Запад и Киев 10 мая договорились о новом ультиматуме для Москвы. По имеющимся данным, представители встретились для разработки очередной стратегии против РФ.