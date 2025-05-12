Axios: Зеленский прибудет в Стамбул, даже если РФ откажется от перемирия

Ранее глава киевского режима сообщил, что прибудет на переговоры в Стамбул только в случае, если Россия согласится на 30-дневное перемирие. Однако, по словам источника, Зеленский уже решил, что 15 мая будет присутствовать на встрече с российской стороной.